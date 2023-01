Edoardo Tavassi è uno a cui piace scherzare, a volte anche pesante. Nel corso della sua avventura a L’Isola dei Famosi e in questa edizione del Grande Fratello Vip, il fratello di Guendalina ha dimostrato di essere un gran burlone, ma purtroppo con alcuni scherzi ha superato il limite.

Il gesto che ha compiuto nei confronti di Oriana Marzoli, ad esempio, ne è la testimonianza. Dopo aver preso della cenere di sigaretta, ha distratto la modella venezuelana e gliel’ha messa nel bicchiere di vino che stava sorseggiando. Non contento, Tavassi ha condiviso la burla con Edoardo Donnamaria: “Ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di Oriana”, gli ha detto. “Sì, beve pure la sigaretta questa”, ha risposto il volto di Forum. Oriana non si è accorta di nulla, e ha bevuto sia vino che cenere.

Negli ultimi giorni, la Marzoli è stata spesso presa di mira da alcuni dei suoi coinquilini. Un po’ come è accaduto in passato per Nikita Pelizon, finita in tantissime occasioni sotto attacco. I reiterati “soprusi” nei confronti di Oriana non sono affatto piaciuti al popolo socia e soprattutto ai sostenitori della modella venezuelana.

In effetti, in questa edizione del Grande Fratello Vip più di una volta si è superato il limite. Sarebbe ora che Alfonso Signorini e il suo team iniziassero a prendere provvedimenti seri, prima che la situazione degeneri ulteriormente.