Giaele De Donà ha messo nel mirino Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip.

Subito dopo il consueto aperitivo, i due vipponi hanno deciso di ritagliarsi un momento tutto per loro. Lontano dagli occhi indiscreti degli altri coinquilini, la modella e l’ex calciatore ne hanno approfittato per dirigersi in piscina e commentare insieme la serata.

L'avvicinamento tra Giaele e Andrea

“Ti sei divertita a ballare?”, ha chiesto l’ex di Nicole Murgia. “Sì, c’ero io, potevi venire”, ha risposto Giaele, la quale, non avendolo visto insieme agli altri, lo ha rimproverato per aver giocato tutto il tempo a biliardo. Tra una chiacchiera e l’altra, i due finiscono per ricordare una scommessa fatta in passato: “Ma la scommessa in piscina? Devi venire con me, dobbiamo andare assieme”, dice la De Donà, pronta a tuffarsi in piscina con Maestrelli. E’ bastato pochissimi per convincere il vip che, senza pensarci troppo, l’ha subito assecondata. “La notte è giovane, Andrea. Non essere noioso”, ha concluso Giaele, che si è diretta verso la sua stanza per potersi preparare. Dopo aver indossato il costume, i due vipponi hanno deciso di dare il via al bagno notturno, durante il quale non sono mancate battutine e abbracci.

A quanto pare, nella Casa più spiata d’Italia a crescere non sono solo le antipatie, e l’inaspettato avvicinamento tra Giaele e Andrea né è la testimonianza.

Giaele ad Andrea: "Se ti devi dichiarare..."

Il giorno prima, i due vipponi hanno avuto una conversazione particolarmente intima. La De Donà ha ricordato a Maestrelli che potrebbe essere la sua ultima settimana nel loft di Cinecittà, essendo lei in nomination, così l’ha esortato a farsi avanti: “Se ti devi dichiarare, cosa che so che farai, ti conviene farlo adesso, non aspettare troppi giorni. Poi magari non mi vedi più, potrebbe essere l’ultima settimana”.

Come evolverà il loro rapporto? E se Giaele dovesse “sopravvivere” al televoto, potrebbe nascere una nuova ship con Andrea Maestrelli?