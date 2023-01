Nella puntata del Grande Fratello Vip del 16 gennaio, Nikita Pelizon ha ricevuto una sorpresa da parte di Valerio Tremiterra, sua ex fidanzato, che non vedeva da circa quattro mesi.

L’imprenditore l’ha incitata ad andare avanti nel suo percorso e le ha confidato di essersi innamorato nel periodo in cui si sono frequentati. Al termine della diretta, l’influencer triestina ha parlato di quanto accaduto con Antonella Fiordelisi.

Nikita ripensa all'incontro con Valerio

Nikita ha ripensato all’incontro con il suo ex e ai sentimenti che prova per lui. Al momento ritiene che sia una persona speciale nella sua vita, ma non si sente innamorata come lo è lui. “Al momento attuale è una persona speciale, ma io non lo vedo da quattro mesi lui mi vede tutti i giorni. Se fossi stata innamorata avrei pianto, avrei pensato ‘corro incontro a lui e lo abbraccio’, invece io sento semplicemente che lo penso, ma non so in quale forma pensarlo perché non lo vedo da quattro mesi. Se devo essere totalmente sincera proprio, se non vogliamo prenderci per il cu*o”, ha raccontato la Pelizon alla Fiordelisi.

La sorpresa durante la puntata

Valerio Tremiterra è entrato nel giardino della Casa del Gf Vip visibilmente emozionato, e ha iniziato a parlare con la sua Nikita: “Sono stati mesi difficili, ora sto bene. Grazie alla tua forza e alla tua energia ho avuto la forza di tornare avanti. Però anche tu hai avuto momenti molto complicati, sono stato il primo a dirti di goderti questa magnifica esperienza. Hai tantissima gente fuori che ti vuole bene, io che nel mio piccolo ti sostengo. Conquista la finale, spacca tutto, conquista tutti e non credere a tutte le iene che sono qui”.

Nikita, parsa visibilmente emozionata e felice nel rivedere il suo ex: “Non mi aspettavo quello che è successo, mi avrai visto come sono stata male, ti voglio un sacco di bene, grazie che sei venuto qua, ti pensavo e mi mancava vederti. Non pensavo sarei rimasta così tanto, speravo che tu non ce l’avessi con me, lo sai che io non sono entrata qua per perdere la testa per qualcuno”.