Ennesimo crollo per Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella notte, mentre un gruppetto di vipponi (compreso Edoardo Donnamaria) era in cortiletto a divertirsi con un gioco di società, l’influencer campana è rimasta in disparte in veranda con Attilio Romita e Davide Donadei.

La vip si è detta delusa ed è scoppiata in lacrime. L’ex tronista ha compreso le sue motivazioni, ha le ha suggerito di lasciarli perdere. “Lo fanno anche con voi”, ha fatto notare la Fiordelisi.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Nel suo monologo, Antonella ha detto di sentirsi esclusa poiché nessuno le ha chiesto di unirsi al gioco, che tra l’altro era stata lei a proporre: “Io prima ho chiesto chi volesse partecipare e nessuna mi ha considerata”. La vippona ha sottolineato il totale disinteresse da parte degli altri compagni, ma in primis è furiosa con Edoardo Donnamaria.

“Li ho ringraziati per avermi esclusa dal gioco e aver cominciato senza di me e sono andata via”. La vip ha continuato a spiegare che lei non è fatta così: “Io con lui non mi sarei mai comportata in questo modo. Ci rimango male per ogni cosa, non so perché”.

Antonella Fiordelisi è sempre più convinta di come la Casa sia divise in due opposte fazioni, e di come Donnamaria si stia facendo influenzare da persone che non provano grande simpatia per lei. Mentre si sfogava, l’influencer ha detto di voler essere meno sensibile e più strafottente.