Oriana Marzoli entra a gamba tesa su Davide Donadei. La modella venezuelana ha fortemente criticato l’ex tronista per via di alcuni suoi atteggiamenti.

Tra i tanti temi toccati durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 16 gennaio, per la prima volta si è parlato anche di Donadei e della sua difficile infanzia dovuta all’assenza del padre, arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il suo racconto ha colpito i telespettatori e gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, ma c’è chi proprio non riesce ad apprezzare l’ex tronista.

Stiamo parlando di Oriana Marzoli, la quale, la scorsa mattina, dopo aver visto Davide portare la colazione a letto ad alcuni coinquilini, l’ha duramente attaccato mentre parlava con Luca Onestini.

“Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccased*re. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. Mi sembra il tipico sfigato che vuole a tutti i costi… capito? Così se va in nomination…”.