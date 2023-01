Le lacrime di Wilma Goich al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 16 gennaio hanno fatto intenerire Daniele Dal Moro.

Il momento di dolcezza tra i due vipponi si è verificato dopo uno sfogo della cantante, che l’ex tronista ha provveduto prontamente a consolare. Daniele ha preso Wilma in braccio, caricandosela sulle ginocchia. Poi le ha dato un bacio sulla guancia e ha cominciato a cullarla dolcemente.

Il momento è stato però preceduto da attimi di frustrazione e addirittura lacrime da parte di Wilma. In particolare, quest’ultima se l’è presa per l’atteggiamento tenuto da Attilio Romita, che le ha mosso diverse accuse. Il giornalista ha imputato alla Goich di avere comportamenti poco corretti, e soprattutto ha rivelato che Wilma alternerebbe atteggiamenti dolci a momenti di falsità e ostilità nei suoi confronti.

E’ per questa ragione che Daniele Dal Moro l’ha consolata, causando, per, reazioni contrastanti nei telespettatori. C’è chi ha commentato con un “Mi viene lo sblocco”, ricordando l'infatuazione manifestata dalla cantante nei confronti dell'ex tronista, e chi sostenendo che “Wilma che piange non fa pena”. Gli utenti di Twitter si chiedono se Attilio Romita avesse dunque ragione quando si è chiesto “E’ nonnì o è una strega?”.