Una nuova ondata di polemiche travolge il Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi, al termine della puntata del 16 gennaio, ha avuto da ridire sulle immunità delle nomination che sono state date ad alcuni concorrenti.

Da quanto siamo stati in grado di capire, il fratello di Guendalina ha espresso più di un dubbio sulla scelta dei preferiti resi immuni prima delle nomination. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è parso decisamente sospettoso su come vengono selezionati i concorrenti a cui dare, appunto, la possibilità di non essere nominati.

I dubbi di Edoardo Tavassi: la regia lo censura

A suscitare le perplessità di Tavassi sarebbero stati gli immuni scelti dalla Casa, e in particolare quello di Attilio Romita. Confrontandosi in cucina con Davide Donadei e Micol Incorvaia, Edoardo ha detto: “Però, non capisco un’altra roba. Stasera non ci sono state due donne e due uomini… e perché?”. “Eh, questo è”, ha ammesso Micol. Donadei, invece, ha provato a dare una spiegazione: “Aspetta però, Nikita secondo me… o Antonella oggi la dovevano salvare”.

Poi Tavassi ha proseguito nel suo ragionamento: “Perché è così. Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia di… e dici ‘allora facciamo quattro maschi’”. Ma mentre parlava, la regia è prontamente intervenuta staccando l’audio, circostanza che ha generato un’infinità di polemiche sui social, alimentando i sospetti tra gli utenti.