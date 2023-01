Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Al termine della puntata del 16 gennaio, Milena Miconi e Daniele Dal Moro sono stati protagonisti di un’accesissima discussione.

I due vipponi si sono confrontati su quanto successo durante il momento delle nomination “palesi”, circostanza in cui l’attrice ha fatto il nome dell’ex tronista. Quest’ultimo ritiene che la Miconi lo abbia nominato per la sua amicizia con Nicole Murgia, con la quale Dal Moro, dopo l’ultima discussione, è chiaramente ai ferri corti.

Faccia a faccia tra Milena e Daniele

“Io qua sono amica di tutti”, si è giustificata Milena durante il faccia a faccia con Daniele. Il vippone ha espresso tutta la sua delusione per la nomination ricevuta, e ha accusato la coinquilina di essere stata poco leale nei suoi confronti. “Dove c’è sincerità l’asino casca sempre”, ha detto con tono rammaricato Dal Moro. “Ad oggi non farei mai delle chiacchiere con te in amicizia”, ha concluso.

Nelle ultime ore, l’ex tronista si sta facendo terra bruciata attorno. Prima la litigata con Oriana Marzoli, poi quella con Nicole Murgia ed infine quella con Milena Miconi. Senza contare che anche una parte dei vipponi ha espresso riserve sull’atteggiamento tenuto da Dal Moro nella Casa.