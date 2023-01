Edoardo Donnamaria esce definitivamente allo scoperto su Daniele Dal Moro, e sul comportamento assunto da quest’ultimo nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex volto di Forum, confidandosi questa mattina con Luca Onestini, Nicole Murgia e Oriana Marzoli, ha espresso la sua opinione su quella che ritiene essere una contraddizione nell’atteggiamento dell’ex tronista. Dal Moro, infatti, ha sempre sostenuto di non essere interessato a creare dinamiche con l’obiettivo di accaparrarsi una clip in puntata.

Ma Donnamaria ha evidenziato che, in sostanza, il vippone veneto è coinvolti in praticamente quasi tutte le discussioni che avvengono nel loft di Cinecittà. Edoardo ha infatti sottolineato che Daniele litiga con Oriana e Nicole, e ieri notte lo ha fatto anche con Milena Miconi. Inoltre, impiegherebbe gran parte del suo tempo a “creare contenuti” insieme ad Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon.

Edoardo Donnamaria senza freni su Daniele Dal Moro

“Daniele passa le giornate a discutere con Oriana, a discutere con quell’altro, a fare le cose con Nikita, Antonella e Antonino. Ogni dinamica lui ci sta in mezzo. Che lui dica che non gliene frega niente di sta roba, non esageriamo. Cioè, nel senso… a me non frega niente di fare sta roba, che non entro mai in una dinamica perché non me ne frega un ca**o! A lui frega, ovviamente! Non è che se ne deve vergognare, ognuno ha una strategia”.

Per chi segue abitualmente le vicende dei vipponi non è di certo una novità che tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro non corra buon sangue, tuttavia l’ex volto di Forum non si era mai esposto in maniera così aperta sull’ex tronista. Se il discorso di Edoardo dovesse in qualche modo venire fuori, assisteremo ad uno scontro aperto con Dal Moro?