Il litigio di questa notte tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha scosso dalle fondamenta la Casa del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana e l’ex tronista si sono accusati a vicenda, usando anche parole molto forti.

“La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te, quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora”, ha sbottato Daniele.

Dopo la discussione, Oriana è andata a confidarsi con Luca Onestini, nei confronti del quale continua a nutrire un certo trasporto. “Andiamo in missione, dai. Basta. Ah no, c’è il tuo fidanzato”, ha ironizzato l’ex di Soleil Sorge. Poi la Marzoli ha aggiunto: “Basta, non se ne può più. Basta. Tregua, tregua”.

A quanto pare, Antonella Fiordelisi, che ha a sua volta litigato con la venezuelana, li ha sentiti ed è immediatamente andata a riferire a Daniele Dal Moro, il quale ha urlato ad entrambi: “La finite di sfottere? Non lo so, Antonella dite che mi sfottete. No, chiedo”. Ma Onestini e Oriana hanno negato.