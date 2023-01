Quella di ieri non è stata una serata semplice per Antonella Fiordelisi. Oltre ad aver perso la sua amica Dana Saber, eliminata al televoto con il 28% delle preferenze, l’influencer campana ha dovuto prendere atto del fatto che la sua acerrima nemica, Oriana Marzoli, sia amatissima dal web: “Oriana non è molto amata nella casa, ma il web è con la bebè e tifa per gli Oriele”, ha detto Giulia Salemi durante la puntata del Grande Fratello Vip del 16 gennaio.

Durante un blocco pubblicitario, Antonella Fiordelisi ha attaccato Oriana Marzoli: “Dipende sempre da chi le fa le cose. Se l’avessi fatto io con gli uomini della casa sarebbe successo un caos. Perché io ancora vengo massacrata perché un giorno ho fatto la scema con Antonino. Pensate voi, però per farvi capire. Un giorno ho fatto una cosa sbagliata e ancora mi attaccano. Quella invece si butta addosso a tutti non le dicono nulla”.

Antonella Fiordelisi provoca Oriana Marzoli

Una frase della fidanzata di Edoardo Donnamaria ha però fatto scoppiare una grossa polemica sui social: “Hai goduto che è uscita Dana? Stai godendo. Godi, godi, fai godere in tanti modi tu”, ha detto la Fiordelisi rivolgendosi ad Oriana.

Appena terminata la puntata, Antonella è tornata a provocare la Marzoli, che però non ha reagito e le ha riso in faccia. Circostanza che ha mandato su tutte le furie l’influencer campana: “Ti conviene ridere, ridi vai, continua a ridere, sei proprio una bella persona. Sì proprio una bella persona complimenti, solo questo sai fare. Vai continua pure a ridere. Ringraziate il Signore che io mentalmente sono forte, perché un’altra persona sarebbe stata male per le vostre provocazioni e le vostre cattiverie”.

Il round numero 3 c’è stato in cucina, perché mentre Oriana discuteva con Daniele Dal Moro, Antonella ripeteva: “Che brutta persona mamma mia. E questa qui ha 30 anni? Si deve vergognare, io mi vergognerei al posto tuo. Mio Dio che persona brutta che sei”. Anche in questo caso, Oriana ha reagito sorridendo.