Nel girotondo di dinamiche che c’è stato durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 16 gennaio, anche Nikita Pelizon ha assaporato la sua dose di emozioni forti. Infatti, come svelato alcuni giorni fa dall’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, l’influencer triestina ha ricevuto la visita del suo ex fidanzato.

Valerio Tremiterra è l’uomo che la Pelizon ha frequentato la scorsa estate. La loro relazione, esplosa in Sardegna, è stata fugace ma allo stesso tempo molto intensa, come ha spesso raccontato la vippona durante i primi giorni di permanenza nel loft di Cinecittà. La storia d’amore si è interrotta a causa di un video reso pubblico da Tremiterra (mostrato durante una puntata), che conteneva alcuni momenti della loro frequentazione estiva. Un gesto che non è stato apprezzato da Nikita, la quale da quel momento ha scelto di voltare pagina annunciando ad Alfonso Signorini e al pubblico di non sentirsi più legata sentimentalmente all’uomo.

Il confronto tra Nikita Pelizon e il suo ex

“Quando ho visto che venivi maltrattata da altre persone della Casa mi faceva male”, ha detto Valerio durante il faccia a faccia con la Pelizon. “Per me fare uscire quel filmato è stato un modo per dirti ‘ci sono’”. Tremiterra ha chiarito di non avercela con la gieffina per aver deciso di troncare di netto la loro relazione: “Sapevo che la nostra storia sarebbe finita col suo ingresso al Gf Vip, era palese. Non c’è nessun problema, per lei ci sarò sempre: Nikita è il mio angelo”. Una dimostrazione d’affetto, quella di Valerio, che ha in qualche modo spiazzato Nikita, la quale, a sua volta si è augurata di poterlo rivedere una volta terminata la sua avventura al Grande Fratello Vip: “Mi spiace che sia finita così. A prescindere dal ruolo, spero che lui ci sarà nella mia vita”.

La Pelizon, pungolata da Alfonso Signorini, ha finalmente chiarito una volta per tutte la situazione dei suoi sentimenti nei confronti di Luca Onestini. Sembrava che tra i due potesse nascere una relazione, ma alla fine l’ex tronista ha deciso di troncare il rapporto: “Diciamo che mi ero presa un’infatuazione bella forte, ora sto cercando di depurarmi”, ha detto la vippona, che si dice finalmente pronta a voltare pagina.