Numerosi colpi di scena nell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, lunedì 16 gennaio.

Lavina Mauro ha baciato Alessio Campoli in esterna, e in studio Alessio Corvino non l’ha presa affatto bene, circostanza che ha scatenato l’ennesima discussione tra i due: “Non mi va più di allungare il brodo. Sto qui da quattro mesi e ho dimostrato tante sfaccettature di me nella buona e nella cattiva, ma sono convinto che lei ha già fatto la sua scelta”, ha detto Corvino, che poi ha manifestato l’intenzione di abbandonare lo studio. Ma Lavinia l’ha fermato: “Non lotti per una persona che ti piace? Ti ho pensato in questi giorni, ma non in modo positivo”, ha svelato la tronista.

Secondo Corvino, dunque, Lavinia in cuir suo avrebbe già scelto Campoli, e ormai i rapporti con la tronista sarebbero compromessi.

La scelta di Federico Nicotera appare piuttosto lontana. Il tronista, infatti, non riesce a sciogliere le riserve tra le sue due corteggiatrice, Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli.

Federico è uscito con Carola, ma l’esterna non è andata nel migliore dei modi. In studio, i due hanno discusso nuovamente: “Sto bene sia con Carola sia Alice, e voglio riuscire a fare delle esterne in cui sto bene con entrambe. Arrivati a questo momento, al posto loro non perderei l’occasione di lottare fino alla fine”.