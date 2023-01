Insurrezione in corso nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia stanno contestando duramente Antonino Spinalbese, il quale ha avuto la possibilità di “spiare” quanto accaduto nel loft di Cinecittà per il periodo in cui è stato assente.

L’ex di Belén Rodriguez aveva dovuto lasciare il reality lo scorso 31 dicembre per sottoporsi ad un intervento chirurgico. In seguito alle dimissioni dalla struttura ospedaliera in cui era ricoverato, Antonino è rimasto in albergo per la quarantena, per poi rientrare nella Casa. Ma, dall’esterno, sarebbe riuscito ad apprendere notizie che di fatto potrebbero falsare il suo percorso nel gioco.

Antonino Spinalbese, il gesto insolito verso Nikita Pelizon

Ad indicare che Spinalbese sia a conoscenza dell’opinione espressa dal pubblico fuori dalla Casa ci sono una serie di video. Il primo fa riferimento proprio al rientro di Antonino nel loft di Cinecittà. L’ex hairstylist compie un gesto inconsueto: bacia Nikita Pelizon, con la quale aveva discusso per mesi e che ignorava da tempo senza rivolgerle nemmeno la parola. L’influencer triestina è tra le concorrenti più amate di questa edizione del Gf Vip, e Antonino potrebbe averlo scoperto. Sempre nello stesso video, Spinalbese non bacia Luca Onestini, al quale, però, si rivolge chiamandolo “furbacchione”. Si tratta di un altro segnale che potrebbe indicare un uso dei social media (dove l’ex tronista viene spesso contestato), da parte dell’ex di Belén.

I dubbi di Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi

Ad esprimere i dubbi circa la possibilità che Spinalbese abbia appreso informazioni dall’esterno della Casa sono stati Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. L’ex volto di Forum ha dato per scontato che Antonino li ossservasse: “Già quando è arrivata Ginevra ha avuto tutte le dritte da fuori. Adesso dice che non dobbiamo chiedergli niente. Anche io voglio sapere le cose. Lui è stato in ospedale con i medici che facevano avanti e indietro e gli chiedevano le cose. Avrà avuto un sacco di dritte da fuori”.

Il fratello di Guendalina si è invece rivolto proprio ad Antonino chiedendogli cosa pensasse di lui il pubblico all’esterno, e di essersi chiaramente accorto della violazione quando, in diretta al Gf Vip, è stato lo stesso a compiere un passo falso.