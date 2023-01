Cresce con il passare dei giorni l’intesa tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, ribattezzati dal popolo social gli Incorvassi. Dopo la lite della notte di Capodanno e le presentazioni ufficiali con il papà di Micol, entrato in Casa nel corso della puntata del 9 gennaio, la storia d’amore tra i due vipponi sembra procedere a gonfie vele, circostanza che rende felici i fan della ship.

La sorella di Clizia e il fratello di Guendalina hanno ricevuto un aereo di coppia con tanto di striscione che celebra la loro relazione: “Il profumo in tasca #Incorvassi”. Micol e Edoardo non hanno trattenuto la gioia, hanno ringraziato i loro sostenitori e spiegato il motivo della frase. E’ una citazione di Sant’Agostino che la Incorvaia aveva dedicato a Tavassi un po’ di tempo fa: “Chi ha il profumo in tasca non ha bisogno di dirlo”.

Confessioni amorose tra gli Incorvassi

Intanto, nelle ultime ore, ci sono state importanti rivelazioni amorose tra i due inquilini della Casa più spiata d’Italia, all’interno di quello che è diventato a tutti gli effetti il loro nido d’amore: il van. “Ogni giorno ringrazio di aver incontrato te”, ha confessato Micol ad Edoardo. “Abbiamo una mentalità molto simile: io lo so che se dico una cosa tu mi capisci subito, c’è gente che magari fa fatica a capire, poi mi aiuti ad avere anche una visione diversa delle cose”, ha replicato Tavassi.

“E’ quello il segreto”, ha aggiunto la Incorvaia. “Trovarsi su certe cose e riuscire a compensarsi per altre, è quella la fortuna di incontrare persone amiche. Oo sono stata molto fortunata. Ci può essere stata qualche incomprensione data forse dal troppo affetto e dalle paure, ma mai fraintendimenti o mancanze di fiducia. Mi fa stare serena questa cosa in un posto in cui stare sereni non è semplice. Questa è una scoperta bellissima. So che è bello qua dentro e so che potrà essere una cosa bella anche fuori”.

Anche Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, ha dato la propria “benedizione” alla coppia durante una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo: “Con Micol si è rimbambito. Spero sia la ragazza giusta per lui”.