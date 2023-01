La liaison tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, è giunta ai titoli di coda ormai da diversi mesi. Nonostante tra i due fosse esplosa la passione anche sotto le coperte, le cose non hanno funzionato. E seda un lato l’ex di Belén Rodriguez, una volta abbandonata la Casa, sembra intenzionato ad approfondire la conoscenza con Ginevra Lamborghini, conosciuta proprio nel loft di Cinecittà, dall’altro la modella venezuelana sta vivendo una relazione con Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli attacca Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli, stanca di sentirsi continuamente dare della poco di buono dentro e fuori la Casa, ieri sera ha fatto un paragone tra i suoi comportamenti e quelli avuti da Antonino Spinalbese in questi mesi.

“Mi stanno attaccando perché ho avuto il flirt con Antonino, poi mi sono avvicinata a Luca e ora con Daniele. Antonino ha fatto la stessa cosa e pure di peggio. Ci ha provato con te (Giaele De Donà), ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi lui fa una figura bellissima perché è un maschio, se io faccio così sono una zoc**la. Non va bene. Nessuno dice nulla a lui, la prendono a ridere. Allora devono reagire allo stesso modo anche con me. Come mai non si comportano così anche con lui? Viene sempre santificato”.

In fin dei conti, Oriana tutti i torti non ce li ha. Antonino Spinalbese ha provato a creare una coppia con Ginevra Lamborghini, flirtato con Antonella FIordelisi mentre lei era impegnata con Edoardo Donnamaria, “giocato” con Giaele De Donà, fatto le coccole ad Oriana, e infine ci ha riprovato con Ginevra quando quest’ultima è rientrata nella Casa per una settimana.

Antonino Spinalbese punge Oriana Marzoli

Antonino, confidandosi con Nicole Murgia, ha parlato proprio del rapporto con Oriana Marzoli: “Se lei era presa? Lo era più dal personaggio, non sono uno sprovveduto. Se sono figo e ci so fare? Senza dubbio, ma non è solo quello. Sono stato chiaro con lei e ci sta che poi si sia invaghita. Però io sono stato chiaro con lei. Guarda che lei l’ha girata dopo. Cioè, è passata per presa e abbandonata. Infatti, poi, ha fatto la stessa cosa con Onestini e Daniele”.