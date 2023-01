Tutto pronto per il ventottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Questa sera, lunedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini decreterà una nuova eliminazione, oltre che la scoperta del preferito del pubblico di questa settimana.

Al televoto ci sono Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. Stando a quanto emerso dai sondaggi sul web, a rischio eliminazione ci sono la modella di origini marocchine e l’attrice romana, mentre l’influencer triestina resta una delle concorrenti preferite dal pubblico, e dunque difficilmente dirà addio al loft di Cinecittà. Infatti, dalle preferenze risulta che l’indice di gradimento per Nikita ha toccato il 45 per cento. Si preannuncia, dunque, un testa a testa tra Dana e Nicole, con una delle due che dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia.

Questa sera, nuovamente al centro della discussione, ci sarà la tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Si parlerà, inoltre, della ship tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, parsi sempre più vicini, e della nascita della nascita di una nuova coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne è scattato anche un bacio, e nonostante la diffidenza di lui, sembra che la conoscenza possa raggiungere lo step successivo. Nel corso della puntata del Gf Vip di questa sera si parlerà, ovviamente, del ritorno in Casa di Antonino Spinalbese, e dell’astio tra Nikita Pelizon e Luca Onestini.

L’appuntamento è fissato alle ore 21,45 su Canale 5.