Antonino Spinalbese è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Belén Rodriguez ha varcato nuovamente la soglia della porta rossa nel pomeriggio di ieri, sabato 14 gennaio, dopo che aveva lasciato il loft di Cinecittà lo scorso 31 dicembre per sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Antonino rientra in Casa: la reazione dei vipponi

Quando è rientrato in Casa, Antonino ha trovato i coinquilini completamente immobili, perché la produzione ha pensato di usare la tattica del freeze, rendendo più originale il suo rientro. Il video postato sui canali social del reality show mostra il momento in cui Spinalbese ha salutati i compagni di avventura con un affettuoso bacio sulla guancia: da Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello, a Nikita Pelizon e Edoardo Donnamaria, nonostante con i due i rapporti non siano proprio idilliaci. Arrivato lo “stop freeze”, i vipponi non hanno perso tempo e hanno esultato per il ritorno dell’ex hairstylist.

Le voci su Ginevra Lamborghini e Luna Marì

Durante il periodo di assenza di Antonino, sono emerse tantissime indiscrezioni in merito a dei presunti contatti avuti dall’ex di Belén con Ginevra Lamborghini, e sul fatto che abbia incontrato la figlia Luna Marì. E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di voci, al momento non confermate.

Poco dopo il suo rientro nel loft di Cinecittà, però, Antonino Spinalbese si è confidato con l’amico Daniele Dal Moro. L’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, ha ricevuto una segnalazione da parte di una follower proprio in merito ad una chiacchierata tra l’ex di Belén Rodriguez e il coinquilino veneto: “Poco fa Daniele ha chiesto ad Antonino: ‘Sei riuscito?’, e Spinalbese ha risposto con molta fermezza ‘Certo!’. Allora gli altri inquilini hanno chiesto cosa intendesse, e Dal Moro ha risposto ‘Niente, è una cosa che sappiamo solo io e lui’. Per me, Daniele gli ha chiesto se è riuscito a vedere o meno la figlia. E’ stata la prima sensazione che ho avuto nel guardarli”. Questo il pensiero della follower di Deianira Marzano, la quale non ha dubbi sul fatto che Antonino abbia incontrato la piccola Luna Marì.

E’ chiaro che si tratta solo di un’ipotesi, ma i beninformati ritengono che Spinalbese abbia in qualche modo incontrato la figlia. Circostanza che, se confermata, rappresenterebbe un’assoluta violazione del regolamento imposto dal Grande Fratello. Nel frattempo, Antonino è tornato ufficialmente in gioco, ed è pronto ad immergersi nuovamente nelle dinamiche della Casa più spiata d'Italia.