“C’eravamo tanto amati…”. La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip assomiglia sempre di più ad una soap opera spagnola. Dopo l’ennesima litigata che ha visto protagonisti i Donnalisi, l’ex volto di Forum ha accusato l’influencer campana di aver inventato una discussione dal nulla, innescata durante un momento di relax totalmente privo di tensione. Antonella si è difesa, accusando il fidanzato di non amarla abbastanza, e l’atmosfera che inizialmente sembrava serena, si è trasformata all’ennesimo spiacevole confronto.

E’ stato Edoardo, ancora una volta, a superare il limite, insultando pesantemente la donna di cui dice di essere innamorato.

Edoardo Donnamaria, nuovo insulto ad Antonella Fiordelisi

Il video circola su Twitter. La Fiordelisi e Donnamaria sono in giardino in compagnia di Luca Onestini, quando l’ex volto di Forum si alza per rientrare in casa esclamando: “Finalmente qualcosa da fare invece che stare qua a guardare della m*rda!”. Antonella si volta per guardarlo e poi chiede conferma ad Onestini: “Che cosa ha detto? Almeno ha qualcosa da fare invece di guardare la m*rda? Ho sentito una ‘m*rda’ giusto? Ha detto così?”. Luca risponde di non aver sentito, ma la frase appare piuttosto chiara, così come l’espressione di sgomento di Antonella.