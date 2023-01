Quando rientra Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip? E’ questa la domanda che si pongono ormai da diverse settimane i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad averlo svelato, involontariamente, è stato Edoardo Donnamaria nel corso di una litigata con Antonella Fiordelisi, durante la quale è stato tirato in ballo proprio l’ex di Belén Rodriguez.

Antonino la lasciato il loft di Cinecittà lo scorso 31 dicembre per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nel corso delle ultime due puntate del Gf Vip, Signorini si è collegato ben due volte con Spinalbese: nella prima occasione, l’x hair stylist si trovava presso la struttura ospedaliera nella quale si è sottoposto all’intervento; nella seconda, invece, era in una camera d’albergo perché, come da regolamento, deve sottoporsi alla quarantena prima di poter rientrare nella Casa.

Quando rientra Antonino? Donnamaria si lascia sfuggire...

Signorini è stato molto vago sulla data del possibile rientro in gioco di Spinalbese, e si è limitato semplicemente a dire che le condizioni di salute sono migliorate e che presto varcherà nuovamente la soglia della porta rossa per ricongiungersi agli altri vipponi. In molti ritengono che il rientro dell'ex di Belén sia fissato per il 16 gennaio, in occasione del ventottesimo appuntamento in diretta del Grande Fratello Vip. Ma forse, Edoardo Donnamaria è più aggiornato: infatti, l’ex volto di Forum, durante l’ennesima litigata con Antonella Fiordelisi, ha pronunciato le seguenti parole: “Domani tornerà Antonino, vai da lui”. Si è trattato di una frase detta in un momento di rabbia, oppure Spinalbese rientrerà nella giornata di oggi nel loft di Cinecittà?

Tendiamo ad escludere quest’ultima ipotesi. Antonino è uno dei personaggi, se non il personaggio, di questa settima edizione del Gf Vip, ed è dunque improbabile, se non impossibile, che Alfonso Signorini si bruci l’opportunità di farlo rientrare durante la diretta del prossimo lunedì.

Gf Vip, il cachet monstre di Antonino Spinalbese

Nel frattempo sono emerse alcune indiscrezioni relative al compenso percepito da Antonino per partecipare al reality show di Canale 5. A svelarlo è l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza: “Pare che Antonino i primi mesi abbia percepito 7-8 mila euro a settimana! Una volta uscito (dicono) che abbia chiesto 20 mila euro per rientrare, e se lo farà, vuol dire che è stato accontentato”.