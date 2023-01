Il fatto che Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non litigassero da almeno tre giorni iniziava a preoccuparci. Ed infatti, ieri notte, è scoppiata l’ennesima accesissima lite tra i due nella Casa del Grande Fratello Vip. Mentre i due si trovavano a letto, l’influencer campana è andata nuovamente in crisi mettendo in dubbio i sentimenti dell’ex volto di Forum.

Antonella accusa Edoardo: "Non mi hai mai difesa"

Dopo essersi spostati in salone, Antonella ha accusato il fidanzato di non averla mai difesa dal resto del “branco”: “Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa. E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era! Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui. Tu stai con Micol con cui hai pure fatto roba in passato! Tu mi fai stare male, io non sono innamorata? Spero di disinnamorarmi molto presto di te. Sei una persona cattiva me ne vado basta. Sei verbalmente aggressivo e dici cose brutte”.

Edoardo Sbotta: "Vai da Antonino"

Edoardo, basito dalle parole della Fiordelisi, l’ha accusata a sua volta di non amarlo, e ovviamente ha tirato in ballo anche Antonino Spinalbese: “Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa. Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc****o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli. Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol. Io per te ho sopportato e fatto di tutto. Quando uno è innamorato non fa stare male l’altro, tu non sei innamorata di me, accettalo. Non sei innamorata di me devi dire la verità! Questo è un incubo io non ci posso credere che questa fa così. Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti. Gli dicevi ‘peccato che te la sei giocata male con me’. A te dà fastidio il mio passato con Micol e io devo stare zitto che flirtavi con Antonino?”.

Al termine della litigata, Antonella Fiordelisi è rientrata in camera da letto, mentre Edoardo Donnamaria si è sfogato con Dana Saber: “Ridevamo e scherzavamo e 30 minuti dopo mi dice ‘sei aggressivo, non mi sento amata, non mi ami’. Questo non è un sentimento sano! Lei non è innamorata di me al 100%. Io fuori ho avuto tante esperienze e una roba così non l’ho mai vista in vita mia. Ti assicuro che non mi ama. Non puoi essere tranquilla e dal nulla accusarmi di queste cose folli. Io cosa dovrei dire che lei flirtava davanti a me con Antonino? Non si gioca con le persone, stavamo benissimo e poi lei è sbottata dal nulla. Io fuori stavo bene con le ragazze non mi facevano stare in questa maniera”.