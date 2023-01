Litigata nella notte tra Wilma Goich e Oriana Marzoli. La cantante ha iniziato ad inveire contro la modella venezuelana, accusandola di essersi comportata da egoista.

Ma se pensate che il motivo del contendere sia Daniele Dal Moro, essendo entrambe attratte dell’ex tronista di Uomini e Donne, non è assolutamente così. La ragione della lite notturna tra le due vippone è un’altra.

La lite per il vino

Wilma Goich ha iniziato ad attaccare Oriana Marzoli per motivi “alcolici”. La cantante ha accusato la coinquilina di essersi riempita un bicchiere di vino tutto per sé, finendo l’unica bottiglia rimasta. La Marzoli si è difesa sostenendo di essersi versata solo mezzo calice. Daniele Dal Moro, che ha assistito alla scena, ha provato a calmare Wilma, dicendole di andare in Confessionale a chiedere un’altra bottiglia. Ma la discussione è proseguita, tanto che è intervenuto anche Davide Donadei che ha preso le difese della Goich.

“C’è una signora di 76 anni, nel momento in cui prendi del vino, il primo bicchiere deve essere il suo, se sei una persona educata. Lo dice il bon ton. Ti sto insegnando una cosa, perché non la accetti?”, chiede Donadei rivolgendosi ad Oriana, la quale, però, ha continuato a sostenere di non aver assolutamente finito la bottiglia e di essersi riempita soltanto mezzo bicchiere.

Sui social in molti ritengono che la rabbia di Wilma scaturisca dalla sua gelosia nei confronti di Oriana Marzoli, quest’ultima protagonista di una nuova possibile ship proprio con il vippone veneto. Circostanza, questa, che non adrebbe affatto giù alla cantante, da sempre invaghita di Daniele Dal Moro.