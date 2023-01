Soleil Sorge è tornata ad essere single? E’ questo il gossip che impazza in queste ore sull’influencer italo-statunitense. Secondo l’indiscrezione lanciata dall’Investigatore social Alessandro Rosica, la conduttrice del Gf Vip Party avrebbe rotto con il misterioso fidanzato Carlo Domingo. E la fine della relazione tra i due non sarebbe neanche freschissima, ma risalirebbe addirittura a diverse settimane fa.

La fine della storia d’amore con Carlo spiegherebbe la chiacchieratissima rimpatriata tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran avvenuta a Sharm El Sheik. I protagonisti del triangolo amoroso più famoso della tv sono apparsi insieme sui social felici e sorridenti, nonostante la Sorge avesse dichiarato a più riprese di non voler avere più niente a che fare con la coppia.

Soleil Sorge ha rotto con Carlo Domingo

“Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia”, rivela Alessandro Rosica. Da parte di Soleil, almeno per il momento, non c’è stato nessun commento riguardo l’indiscrezione. In Egitto non vi era alcuna traccia di Carlo Domingo, l’imprenditore siciliano che l’ex gieffina ha frequentato per oltre un anno, e che la Sorge ha voluto lasciare sempre lontano dai riflettori.

Nel parlare della discussa rimpatriata tra i protagonisti del triangolo amoroso della passata edizione del Grande Fratello Vip, Rosica ha raccontato che Soleil ha riallacciato i rapporti anche con Gianluca Costantino (assente al compleanno dell’ex vippona), che fu allontanato proprio per volere dell’ex fidanzato della Sorge.

Tornata dunque single, Soleil ha deciso di riappacificarsi con Alex Belli, Delia Duran e Gianluca Costantino, e gli scatti condivisi sui social mentre si trovavano tutti insieme a Sharm El Sheik sarebbero lì a testimoniarlo.