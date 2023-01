Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Dana Saber si è scagliata contro Luca Onestini e Oriana Marzoli, minacciando di denunciarli. La lite è esplosa per un paio di occhiali, con l’ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe perso i suoi e l’italo-marocchina si sarebbe sentita accusata da lui e Oriana di averli rubati.

Dana Saber minaccia Luca e Oriana

Dana Saber ha dato di matto contro Luca Onestini e Oriana Marzoli, minacciando di denunciarli una volta uscita dalla Casa: “Avete fatto uno scherzo, vedremo questa storia fuori da qua, io vi denuncio. A te e a lei. Non vi potete inventare cose stupide per dare la colpa a me. Uscirà fuori il video”. “Ma come ci denunci? Questa è una barzelletta”, ha replicato Onestini. “No, non è uno scherzo”, ha risposto la Saber.

Il mistero degli occhiali scomparsi

L’italo-marocchina sostiene che era stata Oriana ad indossare gli occhiali prima che sparissero. Luca li aveva persi, e quando la Marzoli, nel tentativo di aiutarlo a ritrovarli, ha chiesto a Dana se li avesse visti o indossati, e quest’ultima si è sentita accusata di averli rubati. “Li ho visti fuori, su qualche tavolino”, aveva risposto la Saber. “Hai detto che li stati indossando”, ha replicato Oriana. “Oggi hai presto questi?”, ha chiesto la modella venezuelana. “Sì, li ho messi due giorni fa”, ha risposto Dana.

Gli occhiali, poi, sono stati ritrovati vicino ad una tenda, e a quel punto la Saber ha pensato al “complotto”: “Tutto organizzato”.