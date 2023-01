Come stanno le cose tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in seguito alla loro notte di passione nella Casa del Grande Fratello Vip? E’ questa la domanda che si pongono i sostenitori della ship, i cosiddetti Oriele, a distanza di circa 48 ore dall’incontro “ravvicinato” sotto le coperte tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne.

I timori di Oriana Marzoli

In magazzino, lontano da occhi indiscreti degli altri vipponi, Oriana condivide con Daniele alcuni atteggiamenti che le hanno dato particolarmente fastidio. La venezuelana racconta di avere molti dubbi e timore nel suo rapporto con Dal Moro tanto che, prima di avvicinarsi a lui per una semplice chiacchierata, ci rifletti più del dovuto: “Io vorrei che le cose fossero più naturali”, dice rattristata la Marzoli, la quale pensa anche al legame del veneto con Nicole Murgia.

Daniele non riesce a seguire il ragionamento della vip, e la invita a farsi meno problemi perché, se vede cose che le danno particolarmente fastidio, non ci mette niente a stancarsi e a chiudere il rapporto.

Durante il confronto i due si stuzzicano con gli sguardi e Dal Moro, per sdrammatizzare, la prende e la stringe in un dolce abbraccio. In seguito i due vipponi tornano seri, e Oriana condivide il suo timore che Daniele possa stancarsi presto del loro legame. L’ex tronista cerca di rassicurarla e la invita a non pensarci troppo e viversi tutto quello che accadrà con estrema leggerezza.

Riuscirà Oriana Marzoli a seguire i consigli di Dal Moro? E soprattutto, come evolverà il suo rapporto con Nicole Murgia, vista che sono interessate entrambe allo stesso uomo?