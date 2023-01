Oriana Marzoli è una delle indiscusse protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella di origini venezuelane, regina del trash, ha fatto parlare di sé - oltre che per le tantissime litigate con i coinquilini - prima per la liaison con Antonino Spinalbese, e poi per il triangolo amoroso che la vede coinvolta attualmente coinvolta con Daniele Dal Moro e Luca Onestini.

Oriana Marzoli, la lite violenta con il suo ex

Nel frattempo, dalla Spagna arriva un retroscena clamoroso. Telecinco.es sostiene che la Marzoli, lo scorso febbraio, sarebbe finita al commissariato di polizia insieme al suo ex Eugenio in seguito ad una lite domestica sfociata in rissa. Stando alle indiscrezioni, Oriana avrebbe anche dato in escandescenza, inveendo contro gli agenti.

La mamma della Marzoli, la signora Cristina, ospite nell’ultima puntata del Gf Vip, fu costretta a chiamare le forze dell’ordine a causa di un violento litigio tra la figlia e il compagno di allora. Telecinco.es racconta che Oriana inveì contro i poliziotti perché in preda ad una crisi di nervi. Nonostante la vippona avesse evidenti segni di violenza, decise di non denunciare il suo ex fidanzato, che tuttavia fu denunciato d’ufficio dalla polizia per violenza di genere. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, quell’episodio indusse Oriana Marzoli ad interrompere definitivamente la relazione con Eugenio.

In un'intervista realizzata prima di entrare nel loft di Cinecittà, la venezuelana aveva definito quel capitolo della sua vita “chiuso per sempre”, e che nonostante avesse amato il suo ex compagno ha deciso di troncare il rapporto in seguito al gravissimo episodio.