A che punto è la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? E’ quello che si chiedono i fan della ship - i cosiddetti Donnalisi - nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il rapporto tra l’infuencer campana e l’ex volto di Forum sembra essersi definitivamente incrinato dopo le litigate della scorsa settimana. I due vipponi appaiono sempre più distanti, e allo stato attuale risulta piuttosto complicato immaginare che possano avere un futuro anche fuori dal loft di Cinecittà.

La delusione di Antonella Fiordelisi

Questa mattina, Antonella si è confrontata in giardino con Dana Saber proprio in merito al suo rapporto con Edoardo. “Io sono cambiata per lui”, dice la Fiordelisi pensando alla relazione con Donnamaria. La vip, palesando tutto il suo rammarico, sostiene di vedere nel fidanzato (o ex fidanzato) degli atteggiamenti a volte inopportuni: “Fa sempre battute fastidiose, su certe cose è un po’ bambino”, afferma.

“Lui ha questo carattere”, risponde Dana Saber prendendo le difese del ragazzo, ma Antonella, stanca degli atteggiamenti di Donnamaria, ammette che lo vorrebbe più maturo e che evitasse di comportarsi facendo battute che possano darle fastidio o ferirla. “Io non faccio cose fastidiose”, dice la vippona.

La Fiordelisi continua il suo sfogo si si ripromette di affrontare presto l’argomento con Edoardo. Sta per arrivare il momento della resa dei conti tra i Donnalisi?