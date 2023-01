Scatta nuovamente la censura al Grande Fratello Vip. Questa volta a finire nel “mirino” della regia alcune affermazioni di Giaele De Donà sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel momento in cui la vippona ha tirato in ballo ormai l’ex coppia, la regia è prontamente intervenuta cambiando inquadratura.

Il Grande Fratello censura Giaele De Donà

Giaele, chiacchierando in casa con alcuni coinquilini, si è lasciata andare ad alcuni commenti sulla separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma. La regia, non appena ha udito i loro nomi, è intervenuta immediatamente censurando la concorrente. “Ci sono rimasta malissimo di Totti e la Blasi. Loro erano una coppia…”, ha esordito la De Donà, prima del rapidissimo intervento della regia che ha tolto l’audio e ha cambiato inquadratura.

Non è la prima volta (e non sarà l’ultima) che il Grande Fratello applica una sorta di censura quando alcuni vipponi toccano argomenti “scottanti” che potrebbero avere ripercussioni, oltre che su loro stessi, anche sul reality show condotto da Alfonso Signorini.

Separazione Blasi-Totti: il 14 marzo la prima udienza

Il 14 marzo è la data in cui è stata fissata la prima udienza della separazione giudiziale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel caso in cui non dovessero trovare un accordo, la battaglia legale potrebbe protrarsi addirittura per tre anni. Uno scenario sanguinoso anche dal punto di vista economico, ecco perché i rispettivi avvocati sono costantemente al lavoro per trovare una soluzione pacifica, nonostante la negoziazione appaia piuttosto complessa.