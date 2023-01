La notte di passione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, durante la quale sarebbe scattato anche un bacio, ha scatenato gli utenti dei social. La nuova ship nella Casa del Grande Fratello Vip tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella venezuelana tiene prepotentemente banco su Twitter, dove è già nato l’hashtag #oriele. Ma se da un lato i fan sono fiduciosi su una possibile evoluzione nel rapporto tra Daniele e Oriana, dall’altro molti telespettatori ritengono che l’atteggiamento di Dal Moro nei confronti della Marzoli non sia del tutto convincente.

In molti ritengono che l’interesse dell’ex tronista per la venezuelana sia ancora debole: infatti, il vippone veneto non pare essere così preso da Oriana. Daniele l’ha praticamente zittita mentre i due parlavano di ciò che sta avvenendo tra di loro: “A parte gli scherzi, dopo cento giorni ho capito anche come sei fatta. Problemi non ce ne sono, e anche in Confessionale ho detto ‘giochiamo’ nel senso buono del termine. A me non importa quello che fai, è un problema tuo. Ti do un consiglio da amico: se non ti piace quella roba lì, ci finisci dentro”.

I dubbi dei social sulla ship tra Daniele e Oriana

Gli utenti social hanno iniziato a fare un paragone tra ciò che avviene tra Daniele e Oriana con la precedente avventura di Dal Moro nel loft di Cinecittà, quando durante il Grande Fratello l’ex tronista era molto preso da Martina Nasoni. Paragonando i due atteggiamenti, il pubblico ha notato come l’attrazione dell’ex tronista nei confronti della vincitrice del GF 16 fosse decisamente più forte. Del resto, le recenti parole di Daniele (“Sono ancora innamorato di lei”) lo testimoniano in maniera evidente. Con la Marzoli, invece, Daniele ha un atteggiamento meno espansivo, e non manca di criticarla per alcuni suoi atteggiamenti.

Ciò che appare evidente è che Dal Moro, al di là dell’evidente attrazione fisica nei confronti di Oriana, preferisca andarci con i piedi di piombo, perché teme che la venezuelana, la quale sembrava interessata anche a Luca Onestini, possa spezzargli il cuore.