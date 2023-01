Nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più evidente la tensione sessuale tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La modella venezuelana sembra essere molto attratta dall’ex tronista di Uomini e Donne, tanto che non perde mai occasione per rimarcarglielo e per saltargli addosso.

Oriana e Daniele rinchiusi nell'armadio

Nelle ultime ore è spuntato un dettaglio decisamente hot tra Oriana e Daniele, che ad un certo punto si sarebbero rinchiusi addirittura nell’armadio. Ma come sono andate esattamente le cose? Al termine della puntata del 9 gennaio, Dal Moro ha raccontato a Nicole Murgia un dettaglio shock sulla Marzoli. La vippona lo avrebbe chiuso nell’armadio per poterlo baciare lontano da occhi indiscreti, ma non solo. Anche durante la notte, Oriana si sarebbe infilata nel letto di lui. C’è un però: durante la puntata, Daniele ha ribadito che con Oriana non potrebbe mai avere una relazione: “Esteticamente mi piace ed è molto carina, ma non potrei mai avere una storia con lei”, ha specificato l’ex tronista, che poi ha aggiunto: “Le dice ‘Io sono bellissima ma non mi vogliono’. Quello che non capisce è che questa cosa va bene a vent’anni, ma poi ci sono cose più importanti dell’essere bella”.

Molti inquilini del loft di Cinecittà non hanno potuto fare a meno di notare che Oriana non perde occasione per gettarsi addosso a Daniele. Anche dopo la puntata di ieri sera, la venezuelana gli si è avvinghiata addosso saltandogli in braccio: “In realtà Daniele mi adora perché lo so, quello lo sento”. “Stupida, lo senti?”, ha risposto Dal Moro. “Lo sento, certo che lo sento”, ha replicato la Marzoli, riferendosi alle “virtù” dell’ex tronista.

Passione sotto le coperte tra Oriana e Daniele

Ma c’è dell’altro. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno trascorso la notte insieme. I due concorrenti si sono trasferiti a letto, e dalla clip che circola su Twitter sembrerebbe piuttosto chiaro che tra i due ci sia stato qualcosa sotto le coperte. Stando ai rumori di sottofondo, appare evidente il fatto che i due vipponi si siano baciati.