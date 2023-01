Sorpresa per Micol Incorvaia durante la puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio. La concorrente ha ricevuto la visita della sorella Clizia e del papà Salvatore, protagonista di un tenero incontro con la figlia e con il suo “quasi” genero Edoardo Tavassi.

Le accuse di Clizia Incorvaia a Edoardo Tavassi

La serata di Micol è decollata con l’arrivo della sorella, quest’ultima entrata nella Casa con propositi assolutamente belligeranti. La compagna di Paolo Ciavarro, infatti, ha chiesto e ottenuto da Alfonso Signorini un confronto con Edoardo Tavassi, per investigare sulle reali intenzioni del vippone con la sorella: “Ti devo chiamare cognatino o no? Sei nel cerchio della fiducia”, chiede Clizia, riferendosi ad alcuni atteggiamenti avuti dal fratello di Guendalina con Nicole Murgia. “Io sono qui a chiederti chiarezza. In Nicole noto malizia nei tuoi confronti, mentre tra te e mia sorella non vedo più la magia che c’era prima. Ti chiedo onestà nei confronti di Micol, perché l’ho vista soffrire troppo in questi giorni. Un uomo ti deve rovinare il rossetto, non il mascara”.

Messo alle strette, Edoardo Tavassi ha provato a difendersi insieme a Nicole Murgia, convocata da Signorini per partecipare alla discussione. Entrambi sono rimasti stupiti dalle accuse lanciate da Clizia Incorvaia, e anche la stessa Micol, entrata in scena in un secondo momento per confrontarsi con la sorella: “Io non ho notato attenzioni particolari di Nicole verso Edoardo. Onestamente questo intervento di Clizia mi stupisce”, ha detto la Incorvaia. Incalzata da Alfonso Signorini, che le ha chiesto se per “Edoardo sentisse le farfalle nello stomaco”, Micol ha risposto ammettendo di non provare ancora un simile trasporto.

L'incontro con papà Salvatore

In seguito, Micol è stata convocata da Signorini, questa volta per un tenerissimo incontro con il suo papà Salvatore. “Quando ti ho vista piangere ho capito che avevi bisogno di me, per questo sono qui”, ha detto Incorvaia senior. I due sono stati poi raggiunti da Edoardo Tavassi: “Tavassi mi è molto simpatico, solo non mi è piaciuto il modo in cui ha trattato Micol nei giorni scorsi. Questa storia comunque si valuterà fuori”, ha chiarito il genitore, che poi ha chiesto a Tavassi di trattare bene la figlia. Un appello ben accolto dal vippone, il quale ha riempito di elogi Micol, dedicandole una frase molto tenera: “Micol è la cosa più bella che poteva capitarmi al Grande Fratello”.