Il ciclone Oriana Marzoli è inarrestabile. A due mesi dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella venezuelana continua ad essere sostanzialmente al centro di ogni dinamica del reality show, e quando beve qualche drink di troppo regala momenti di assoluto trash.

Oriana Marzoli insulta Fedez e Salmo

Lo scorso weekend, Oriana si è lamentata con la regia per aver messo una canzone di Fedez e Salmo, Viola: “Che m*rda di canzone, ma che cavolo di m*rda! Ma che schifo di musica è questa? Che brutta musica, dai. Che schifezza, cambiate”, ha esclamato la venezuelana parsa palesemente alticcia.

Poco dopo, Davide Donadei le ha chiesto chi è che davvero ha il suo cuore. La vippona ha ammesso che l’unico che le ha “rubato il cuore” è il suo ex fidanzato: “Chi è che ha rubato il mio cuore? Nessuno, in questa casa del cavolo proprio nessuno. Sai chi è l’unico? Il mio ex, ha ancora il mio cuore. Però vado avanti, poi faccio finta che mi interessa qualcuno qui dentro, ma non mi interessa nessuno. Anzi, non è che faccio finta, c’è uno che mi piace, ma non voglio”.

Il rapporto con Luca Onestini

Nonostante l’intesa tra Oriana Marzoli e Luca Onestini, sembra che tra i due difficilmente potrà nascere qualcosa: “Non posso dire nulla su di te. Tu con me sei sempre stato bravissimo amico, me lo hai dimostrato, e questo lo apprezzo non sai quanto”, ha confidato la venezuelana all’ex tronista di Uomini e Donne. “Tu sei il mio pilastro qui dentro. Io non voglio che cambi il nostro rapporto di amicizia. Non voglio che cambia questo legame. Sei il mio partner in crime un ottimo amico. Ti ringrazio tanto per come mi stai vicino. E non voglio che tu ti senta in colpa se io sto male in un momento. Spero che tu mi stia capendo”.