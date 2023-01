Sono ormai diverse settimane che Nikita Pelizon e Luca Onestini sono ai ferri corti. L’ostilità tra i due ha portato l’ex tronista di Uomini e Donne a schierarsi dalla parte di Oriana Marzoli e contro l’influencer triestina.

All’inizio dell’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip diversi segnali lasciavano presagire che tra Nikita e Luca potesse nascere una storia d’amore, con la Pelizon che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti dell’ex di Soleil Sorge. Ma quest’ultimo ha spento le speranze della vippona, rifilandole un sonoro due di picche. Da allora i rapporti tra i due si sono ridotti ai minimi termini, anche un recente retroscena portato alla luce da Attilio Romita potrebbe ribaltare la situazione.

Nikita-Luca: la rivelazione di Attilio Romita

Molti telespettatori sperano che tra Nikita Pelizon e Luca Onestini possa verificarsi un riavvicinamento. Tra i due vip, dopo un inizio promettente, si è creata una vera e propria ostilità che ha portato l’ex tronista a schierarsi apertamente dalla parte di Oriana Marzoli e contro l’influencer triestina. Attilio Romita sembra molto interessato all’argomento, tanto che, durante il telegiornale del Gf Vip, ha affrontato la questione. Il giornalista ha chiuso il tg lasciando intendere che la storia tra i due non sarebbe finita. Anzi, Romita ha anche chiesto la versione di Nikita, parlandone direttamente in privato con lei.

“Ogni volta che parlo con Luca di calcio o televisione, se passano tre-quattro minuti dall’inizio della chiacchierata, alla fine arriviamo a parlare di Nikita…”, confessa Attilio alla Pelizon. “Lui dice che è stato preso in giro, ma alla fine finisce sempre a parlare di te. Allora io mi chiedo: ma questa storia è finita o no?”. In effetti, in molti hanno notato che Luca Onestini parli spessissimo di Nikita Pelizon quando intrattiene una conversazione con Attilio Romita. L’ex anchorman del Tg1 proverà a far riappacificare i due?