Il Grande Fratello Vip è pronto a riprendere a pieno regime dopo le festività natalizie. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale (lunedì e giovedì), e la puntata di questa sera, 9 gennaio, si preannuncia ricchissima di colpi di scena.

Gf Vip: torna Sonia Bruganelli

Innanzitutto ci sarà il ritorno in studio di Sonia Bruganelli al fianco di Orietta Berti. L’opinionista, assente per due puntate, tornerà a sedere sulla sua poltrona, occupata in sua assenza e con fortune alterne da Soleil Sorge.

Stando alle anticipazioni, questa sera non ci verificherà nessuna eliminazione. Ci sarà, invece, l’esito del televoto per il preferito della settimana che decreterà il vippone immune. In lizza ci sono Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei. La modella venezuelana è senza dubbio la favorita: su Twitter, infatti, gli utenti hanno manifestato in massa il gradimento nei suoi confronti, mentre quello più a rischio (ma ribadiamo, non ci saranno eliminazioni) e l’ex tronista di Uomini e Donne. Il vincitore del televoto deciderò chi tra gli altri due vip andrà in nomination. Insomma, si tratta di una carta importante da potersi giocare per cambiare i destini della Casa più spiata d’Italia.

A tenere banco, sicuramente, sarà la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due vipponi si prendono e si lasciano, si riprendono e si rilasciano, litigano e fanno pace. Alfonso Signorini e le sue opinioniste cercheranno di capire a che punto è la storia d’amore tra l’influencer campana e l’ex volto di Forum. Discorso simile per Oriana Marzoli e Luca Onestini, tra i quali sembra essere nata una bella intesa nella Casa. Le riserve dell’ex tronista di Uomini e Donne, però, rappresentano un freno alla nascita di una vera e propria relazione.

Rientra Antonino Spinalbese?

E Antonino Spinalbese? Lo scorso lunedì lo avevamo lasciato in collegamento dal letto della struttura ospedaliera in cui è ricoverato per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. L’ex di Belèn Rodriguez ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso 31 dicembre, e negli ultimi giorni sono emersi alcuni rumors secondo i quali avrebbe contattato Ginevra Lamborghini, circostanza che, qualora fosse vera, potrebbe causargli la squalifica per una chiara violazione del regolamento. In ogni caso, stando alle ultime indiscrezioni, Antonino Spinalbese dovrebbe rientrare in gioco già da questa sera con l’obiettivo di riprendere la sua cavalcata verso la finale.