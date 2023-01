Rai: Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore. Fan sconvolte.

Una notizia che nessuno si aspettava. Alessandro Tersigni, attore romano che che da anni interpreta il personaggio di Vittorio Conti, lascerà Il Paradiso delle Signore. Dalle anticipazioni emerge che Vittorio, dopo aver accettato il lavoro per una casa automobilistica, lascerà per sempre il magazzino milanese. Ma andiamo con ordine.

Il Paradiso delle Signore, addio a Vittorio Conti

Nelle nuove puntate che andranno in onda su Rai 1, Matilde torna dopo lo struggente addio a Vittorio. Nel frattempo, il dottor Conti vince il premio pubblicitario con protagonista la bella Matilde, ma, dopo quanto successo, l’uomo si rifiuta di ritirarlo. Adelaide proverà a mediare il rapporto dei due, e alla fine convince Vittorio a presenziare alla cerimonia. Conti, però, nel frattempo accetterà una una proposta lavorativa per una casa automobilistica e darà l’addio al grande magazzino.

Anche Marcello capisce di non avere più niente da fare a Milano, specie ora che Ludovica e Ferdinando si sono fidanzati e sono prossimi alle nozze. L’uomo deciderà dunque di lasciare il capoluogo lombardo per trasferirsi in Australia. Una decisione che inizialmente comunicherà solo agli amici fedeli Armando e Salvatore.

L’uscita di scena di due personaggi chiave, ha instillato nelle fan de Il Paradiso delle Signore il timore d una possibile chiusura della fiction. L’addio di Tersigni ne è una prova. Quando uno dei personaggi principali abbandona è un chiaro segno che qualcosa sta cambiando o cambierà.

Le fan non riescono a credere a questo abbandono. In molte pensano che si tratti solo dell’ennesimo colpo di scena, ma che poi Vittorio deciderà all’ultimo di ritornare nel suo amato magazzino e riprenderne le redini. Sarebbe scelta azzardata, invece, se davvero queste saranno le ultime puntate di Alessandro Tersigni, che alla fuga della suddetta notizia ha deciso comunque di non rilasciare dichiarazioni in merito al suo presunto addio.