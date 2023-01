L’avventura di Riccardo Fogli nella Casa del Grande Fratello Vip è durata meno di 24 ore. Il cantante, infatti, è stato squalificato dal reality show condotto da Alfonso Signorini dopo neanche un giorno dal suo ingresso nel loft di Cinecittà per aver pronunciato una bestemmia.

Ieri, domenica 8 gennaio, Fogli è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando la sua versione dei fatti. “Sono stato male, io non ho bestemmiato al Grande Fratello”, ha detto quasi in lacrime. Il cantante ha raccontato di essere un uomo di chiesa, e per tale ragione ritiene impossibile che dalla sua bocca sua uscita un’espressione blasfema.

Gf Vip, Riccardo Fogli: "Ho sofferto molto"

“Ho sofferto molto negli ultimi giorni. Sono cresciuto in chiesa, ero chirichetto. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, ero sempre in chiesa, quando vedo il parroco gli dò una mano. Io non ho mai bestemmiato nella mia vita. Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo. Sono stato male perché un'offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, non lo puoi permettere a nessuno. Ho accettato le regole del Grande Fratello, io mi sono fermato, pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Io non l’ho detta”, sostiene Riccardo. Silvia Toffanin ha cercato di sdrammatizzare: “Io direi, lascia stare i reality, fai la musica”.