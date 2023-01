Sono ormai diverse settimane che Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno facendo discutere (e non poco) il pubblico del Grande Fratello Vip. La loro relazione nata nel loft di Cinecittà è contraddistinta da continui tira e molla, circostanza che inizia a stufare i telespettatori che seguono quotidianamente le vicende del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nonostante le frequenti litigate delle ultime settimane, i due vipponi sembravano essersi riavvicinati, ma nelle ultime ore si è verificata l’ennesima rottura. Al momento, dunque, sembrerebbe che l’influencer campana e l’ex volto di Forum abbiano deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore, anche se le cose tra di loro cambiano piuttosto in fretta.

"Antonella sei una zo***la!": piovono insulti contro la Fiordelisi

Intanto, poche ore fa è accaduto un episodio che sta facendo discutere il web. Alcune persone, infatti, si sono posizionate all’esterno delle mura della Casa del Grande Fratello Vip ed hanno iniziato ad urlare insulti nei confronti di Antonella Fiordelisi: “Antonella, sei una zo***la!”. Edoardo Donnamaria, sorprendentemente, è scoppiato a ridere e ha detto di voler raccontare l’accaduto alla fidanzata (o ex fidanzata). Luca Onestini ha cercato di dissuaderlo, ma Edoardo ha detto: “Chiamala. Che devo fare, devo piangere? Fa ridere. Certo che glielo dico, bisogna dire tutto. Chiamate Antonella. Deve sapere quello che pensano tutti”.

Pochi secondi dopo, Antonella ha raggiunto Edoardo e Luca, e a quel punto Donnamaria le ha raccontato degli insulti rivolti nei suoi confronti. “Sai che ti hanno urlato? Antonella, sei una zo***la!”. Lei, quasi incredula, ha messo in dubbio che fosse successo per davvero, al punto che Edoardo ha sottolineato: “Secondo te me lo invento?”.