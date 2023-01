Notte decisamente “incandescente” nella Casa del Grande Fratello Vip. In seguito alla lite furiosa che ha visto coinvolte Dana Saber, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, la vippona di origini marocchine, in preda ad una crisi di nervi, ha fatto la valigia e si è trasferita in piscina, sottolineando di non voler assolutamente dormire vicino alla “rivale”.

Ma quel luogo del loft di Cinecittà è decisamente freddo per trascorrervi la notte, così Daniele Dal Moro le ha proposto di dormire nel suo letto. Non c’è voluto molto per convincere Dana, la quale, secondo molti, ha colto la palla al balzo per far ingelosire Nicole Murgia (interessata all’ex tronista di Uomini e Donne) con la quale non corre buon sangue. La Saber ha pensato bene di togliersi il pezzo di sopra del pigiama restando nuda, chiedendo a Daniele una maglietta più comoda.

A raccontarlo è stato lo stesso Dal Moro il mattino seguente durante una chiacchierata con Wilma Goich. Ma lo streap notturno di Dana non sembra aver sortito alcun effetto su Daniele, che proprio ieri ha rivelato di essere ancora innamorato di Martina Nasoni, sua ex fidanzata conosciuta nel 2019 proprio durante il Grande Fratello Vip. I due iniziarono a frequentarsi una volta usciti dalla Casa, ma la relazione si interruppe poco dopo. A quanto pare, Daniele Dal Moro non ha mai dimenticato Martina, e vorrebbe provare a riconquistarla.