Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Dana Saber e Oriana Marzoli protagoniste di un pesantissimo litigio che ha spaventato gli altri coinquilini.

Tutto è nato da una discussione in cui la venezuelana non era inizialmente coinvolta, ma che riguardava esclusivamente Dana e Giaele De Donà. La modella di origini marocchine, infatti, ha ammesso di provare una forte attrazione nei confronti di Andrea Maestrelli, che però non è riuscita a baciare durante il gioco della bottiglia di qualche giorno fa. Al contrario, è stata proprio la De Donà a scambiare un bacio con l’ex calciatore, circostanza che ha scatenato una scenata da parte di Dana. Ma la discussione per il bacio è stata alimentata anche da un altro episodio. Come racconta Biccy, le due vippone si sarebbero già beccate a tavola prima di arrivare allo sconfro definitivo.

La lite tra Dana e Giaele

Dana Saber si è scagliata contro Giaele: “Sei una morta di fame, ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!”. Ovviamente, non si è fatta attendere la replica della De Donà: “Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”.

Tensione alle stelle tra Dana e Oriana

La discussione ha preso una piega decisamente pesante, finché Dana Saber ha deciso di andarsene, trovando, però, Oriana Marzoli sulla porta. L’italo-marocchina l’ha spintonata per farla spostare, scatenando la reazione della venezuelana: “Ma che c***o fai?”, ha urlato Oriana. Le due sono arrivate quasi alle mani e solo per poco non si sono prese per i capelli, tanto che Giaele le ha invitate a fermarsi subito: “Le mani addosso non si mettono!”. Ad intervenire in difesa di Dana è stata Antonella Fiordelisi: “Eh, però non si spostava!”.