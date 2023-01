Grande Fratello Vip: Patrizia Rossetti al veleno su Giorgio Mastrota.

In queste ore sui social circola con insistenza una voce su Patrizia Rossetti, che ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per via di alcuni problemi di salute. A riportare il gossip è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto numerose testimonianze dirette. Pare che il rientro a casa della Rossetti sarebbe stato rovinato da una brutta sorpresa, poi sfociata poi con un litigio con il collega Giorgio Mastrota.

Lite tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota, da tutti conosciuto come il “re delle televendite”, avrebbe approfittato dell’assenza di Patrizia Rossetti, impegnata con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, per soffiarle il lavoro, ovvero per ottenere alcune televendite che invece erano state promesse alla Rossetti. All’ex vippona questa circostanza non sarebbe andata affatto giù, e una volta rientrata a casa avrebbe immediatamente telefonato a Giorgio Mastrota per chiedere spiegazioni.

“Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio”. Questo è quanto si legge sul profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato per prima la notizia.

I dettagli della presunta lite non sono ancora stati rivelati, e nel caso in cui le voci fossero vere, la Rossetti non mancherà di raccontare la sua versione durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Al momento, nonostante circolino questi rumors, né Giorgio Mastrota, né Patrizia Rossetti hanno proferito parola, senza confermare o smentire questo brutto litigio.