Antonino Spinalbese ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso 31 dicembre. L’ex di Belén Rodriguez è uscito dal loft di Cinecittà per sottoporsi ad alcuni controlli medici propedeutici alla rimozione di una cisti.

L’ex hair stylist, che durante la puntata del 2 gennaio si è collegato in diretta dalla struttura ospedaliera romana in cui è ricoverato, prima di rientrare nuovamente in gioco dovrà osservare, come da regolamento, un periodo di quarantena. Ma, stando ad alcune indiscrezioni, Spinalbese avrebbe violato il regolamento del reality show, e ciò potrebbe costargli la squalifica.

Antonino Spinalbese ha violato il regolamento?

In occasione del collegamento in diretta con Alfonso Signorini, la produzione ha dotato Antonino di uno smartphone. A quanto pare, però, il vippone ne avrebbe approfittato per contattare Ginevra Lamborghini, circostanza che potrebbe causargli l’estromissione dal Grande Fratello Vip, in quanto il regolamento vieta assolutamente l’utilizzo di pc, tablet o smartphone.

A rivelare della presunta telefonata di Antonino all’ereditiera è stato l’Investigatore Social Alessandro Rosica attraverso un post sul suo account Instagram. Spinalbese può contattare esclusivamente i familiari per aggiornarli sulle sue condizioni di salute, ma è assolutamente vietato avere contatti con gli ex concorrenti del Gf Vip in quanto è ancora in gioco e a breve dovrà fare ritorno nella Casa.

Se Antonino ha realmente contattato Ginevra Lamborghini, come sostenuto da Alessandro Rosica, potrebbero arrivare dei provvedimenti nei suoi confronti. Anche in passato, si verificò la stessa circostanza con Andrea Zelletta, che fu mandato subito al televoto.