Prima la liaison e le notti bollenti sotto le coperte con Antonino Spinalbese, seguite dalle discussioni e la rottura definitiva con l’ex di Belén Rodgriguez; poi l’interesse per Daniele Dal Moro, ed infine quello per Luca Onestini. Oriana Marzoli, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, non si è fatta mancare davvero nulla.

Archiviato il capitolo Spinalbese, la modella venezuelana, dopo il gelo iniziale, si è riavvicinata a Dal Moro, con il quale è nata una bella intesa, anche se il loro rapporto è stato caratterizzato da più bassi che alti. “Lo so: io ti piaccio, come sai che tu mi piace. Ci piacciamo ed è evidente, ma non mi fido di te al 100 per cento”, aveva ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne. Sui social è anche nato l’hashtah “Oriele”, coniato dai sostenitori della coppia, a dire il vero mai nata, e che considerati gli ultimi avvenimenti mai nascerà. Oriana, infatti, ha deciso di dichiararsi ad Onestini.

Oriana si dichiara a Luca

Luca ha però frenato la coinquilina, e allo stesso tempo ha palesato la sua gelosia per le attenzioni che la Marzoli riserva a Daniele. Ecco perché Oriana ha deciso di tranquillizzarlo: “Inizialmente mi interessavano entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto”.

L’ex di Soleil Sorge, però, ha preferito non sbilanciarsi: “Adesso non voglio dirti robe che non andrebbero bene per te. Posso o no? Le idee le ho chiare, però voglio aspettare. Non le sai, ma le saprai. Io penso che ti piaceva uno e poi adesso un altro”.