Oriana Marzoli, nonostante continui a sostenere il contrario, sembra essersi ingelosita e non poco dopo aver visto Luca Onestini e Nikita Pelizon di nuovo vicini nella Casa del Grande Fratello Vip.

La modella venezuelana ha spiato i due mentre erano impegnati in una partita a biliardo, e dopo si è sfogata con Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria. L’attrice le ha detto che se Luca si comporta così si rende ridicolo, mentre l’ex volto di Forum sostiene che nonostante si piacciano da un mese, nessuno dei due si è mai veramente impegnato per compiere lo step successivo. Ad ogni modo, Oriana ha sbottato, dicendo che non avrebbe più parlato con Onestini. Circostanza smentita subito dopo, visto che i due vipponi hanno poi avuto un confronto.

Oriana Marzoli attacca Nikita Pelizon

In seguito, la Marzoli si è ritrovata con le amiche Nicole Murgia e Giaele De Donà, e l’argomento di discussione è stato, manco a dirlo, Nikita Pelizon: “Lei è ridicola. Lei si sentiva fi*a perché io ho rosicato in quel momento. Ma non ho rosicato perché avevo paura di lei”, ha detto Oriana.

Il video, che potete guardare in basso, ha suscitato la reazione del web. C’è chi sostiene la tesi di Oriana Marzoli, e chi invece le va contro appoggiando Nikita Pelizon. Altri ancora, però, se la prendono con Luca Onestini, il quale starebbe esclusivamente giocando con entrambe al solo scopo di creare dinamiche appetibili e di accaparrarsi quante più clip possibili nel corso della prossima puntata.