“Il gioco della bottiglia” nuovamente protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip. Quando i vipponi non sono impegnati a litigare e a insultarsi a vicenda, circostanza che si verifica molto di rado ultimamente, trascorrono del tempo insieme provando a divertirsi.

Ed ecco che Giaele De Donà non si tira indietro quando si tratta di andare fino in fondo. Tra un giro e l’altro della bottiglia, la vippona si è dovuta “sacrificare” baciando Andrea Maestrelli.

Bacio "rovente" tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli

“Il gioco della bottiglia” per provare a stemperare la tensione che si respira in questi giorni nella Casa più spiata d’Italia, dove a farla da padrone sono litigate e discussioni. Dopo che Oriana Marzoli ha fatto girare la bottiglia, è toccato Giaele De Donà e Andrea Maestrelli scambiarsi un bacio. La richiesta non era quella di un bacetto fugace, ma ai due vipponi è stato chiesto in maniera esplicita di scambiarsi un bacio “vero”, sebbene ad assistere alla scena ci fosse anche Nicole Murgia, ex di Maestrelli, con la quale i trascorsi sono tutt’altro che piacevoli.

Giaele e Andrea non si sono tirati di certo indietro, e si sono scambiati un bacio così appassionato da far letteralmente esplodere gli altri coinquilini, al punto che Oriana Marzoli ha esclamato: “Ohh, e adesso non possiamo più abbassare il livello”.