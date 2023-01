Belen Rodriguez torna prepotentemente sulla scena. In queste ore, stanno facendo discutere le rivelazioni della showgirl argentina fatte alla rivista “F”, la quale ha ammesso di non aver mai smesso di amare Stefano De Martino.

La 38enne, durante il periodo in cui si era separata – per la seconda volta – dal marito, ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Dalla storia con l’ex hair stylist è nata anche una bambina, la piccola Luna Marì. A questo punto, in virtù delle dichiarazioni di Belen, è lecito chiedersi se Antonino sia stato esclusivamente un ripiego.

Belen: "Non sono stata io a mollare Stefano De Martino"

“Il figlio fa tantissimo, ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”, racconta la Rodriguez, sottolineando che non è la circostanza di aver fatto un figlio insieme a Stefano De Martino (Santiago) ad aver influito sul riavvicinamento con il marito. “Avere questa bellissima famiglia è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme”, dice Belen nell’intervista rilasciata a “F”. La showgirl ha poi ammesso che non è stata lei a lasciare De Martino: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata, ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

Belen: "Ecco perché io e Stefano ci siamo lasciati"

"Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere".

Poi ha concluso: “Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”.

Il tira e molla con Stefano e la relazione con Antonino Spinalbese

Era il 2012 quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi. Un incontro che è stato l’inizio di una storia d’amore passionale e travolgente, sfociata prima nel matrimonio nel 2013, e poi nella nascita, ad aprile dello stesso anno, di Santiago. Nel 2015, poi, si è verificato il loro primo addio reso noto tramite un comunicato ufficiale in cui si parlava di incompatibilità. Nel 2019 il ritorno di fiamma, seguito, un anno dopo, dal crac numero due. Belen si imbarca in una nuova relazione con Antonino Spinalbese, e nel 2021 nasce la piccola Luna Marì. Ma l’unione tra l’ex hair stylist e la showgirl argentina dura pochissimo, e all’inizio del 2022 i due si lasciano, con Belen che torna nuovamente tra le braccia di Stefano De Martino.