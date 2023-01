Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria protagonisti dell’ennesimo riavvicinamento. Ma la pace siglata tra i Donnalisi potrebbe sancire l’allontanamento dell’ex volto di Forum da alcuni dei suoi "alleati" nella Casa del Grande Fratello Vip.

La richiesta di Antonella Fiordelisi

La giornata di ieri ha rappresentato la svolta per Antonella e Edoardo. Dopo i contrasti degli ultimi giorni, i due vipponi hanno trovato il modo di riavvicinarsi. Non sono ancora tornati ufficialmente ad essere una coppia, ma è una circostanza che potrebbe verificarsi molto presto. Prima di lasciarsi andare, però, Antonella ha chiesto ad Edoardo se sarebbe disposto a rinunciare agli amici conosciuti nella Casa per stare con lei.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Donnamaria, coprendosi la testa con una coperta (per evitare di essere ascoltato) ha risposto alla domanda della Fiordelisi: “Se avessi la certezza di averti come dico io, subito lo farei. Ma non me la puoi dare”. “Qua o fuori rinunci?”, ha chiesto Antonella, che poi ha aggiunto: “Tipo ‘Mercante in fiera’: cambieresti 5 carte per 1 se quella carta ti attira e ispira tanto?”. “Fuori da qua, se tu avrai ancora questa necessità e se noi staremo insieme, e se tu mi dimostrerai che una cosa del genere vale veramente la pena, ma devi essere quello che ho espresso al mio compleanno. Ma parliamo di fantascienza”, ha replicato Donnamaria.

Il video potrebbe mettere in una posizione scomoda Edoardo rispetto agli amici della Casa, soprattutto se, come è ipotizzabile, Alfonso Signorini lo mostrerà durante la prossima puntata del Gf Vip. Gli “alleati” dell’ex volto di Forum lo hanno sostenuto proprio durante l’ultima crisi con Antonella.

Fino a 24 ore fa sembrava che la relazione tra i Donnalisi fosse giunta ai titoli di coda. Tra i due si era verificata una profonda spaccatura e recuperare il rapporto sembrava sostanzialmente impossibile. Ma nonostante la rabbia, le incomprensioni, le reciproche offese, Antonella e Edoardo sembrano essere tornati sui propri passi, palesando la volontà di dare un’altra chance alla loro storia d’amore.