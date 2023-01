Uomini e Donne: Gianni Sperti nuovo tronista? L’ok di Maria De Filippi.

Gianni Sperti è da anni il braccio destro di Maria De Filippi, ed insieme a Tina Cipollari compone il duo dei temutissimi opinionisti. E’ da sempre molto riservato, infatti si conosce poco della sua vita privata, soprattutto dopo il divorzio dalla showgirl Paola Barale.

Recentemente, durante un'intervista, ha svelato parte di sé stesso, parlando di come vive le feste natalizie dopo la morte del padre, e anche della possibilità di diventare lui stesso tronista per cercare l’anima gemella, visto che è single ormai da diversi anni.

Gianni Sperti sulla perdita del padre

Nonostante il Natale sia già passato, durante un’intervista, Gianni Sperti parla delle feste che stanno per finire e del fatto che negli ultimi anni le cose per lui sono cambiate, in quanto la morte del padre, avvenuta nel 2020, ha reso questo periodo dell’anno più triste e malinconico: “Stava così male, talmente tanto che poi è volato via. Quello è stato un Natale molto triste”, ha raccontato Sperti.

Gianni Sperti nuovo tronista a Uomini e Donne?

Dal racconto malinconico sulla perdita del padre, Gianni passa a parlare anche della sua vita sentimantale. L’opinionista del dating show di Canale 5 ha confessato che vorrebbe diventare tronista di Uomini e Donne, e trovare così la sua anima gemella. Ecco quanto afferma al riguardo: “Il mio percorso potrebbe prendere due strade, un’eliminazione a raffica, oppure una scelta veloce. Non perderei tempo, so ciò che voglio e soprattutto ciò che non voglio”. Conclude dicendo però che al momento è solo un’ipotesi: “Sono ancora single e più passa il tempo, più diventa difficile pensare di vivere in coppia”.

Gianni dice anche la sua sulle dame e i cavalieri che non hanno il coraggio di parlare e dire chiaramente quello che desiderano. In particolare, fa riferimento a Riccardo Guarnieri e al fatto che non ha ammesso i sentimenti che provava per Ida Platano, e ora lei ha scelto un altro uomo: “E’ un errore negare i propri sentimenti”, dice l'opinionista.

A quanto pare, anche Maria De Filippi sembra essere favorevole a concedere questa possibilità a Gianni, ancora desideroso di amare.