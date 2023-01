Uomini e Donne: lite tra Maria De Filippi e Armando Incarnato: come è andata a finire?

Nell'ultima registrazione del programma, Maria De Filippi si è scagliata contro il cavaliere del trono over, Armando Incarnato, accusandolo di essersi montato la testa.

Abbiamo già parlato della brutta lite tra i due. Dopo questa clamorosa sfuriata, gli utenti sui social si stanno chiedendo se la forte reazione della conduttrice abbia avuto come conseguenza l’abbandono del trono da parte del cavaliere.

Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha chiesto ad Armando Incarnato come fossero andate le cose con la corteggiatrice, che la settimana precedente era arrivata in studio per conoscerlo. Senza dargli il tempo di replicare, la De Filippi lo ha accusato di non averla neanche contattata per provare a conoscerla, nonostante l’avesse tenuta e avesse manifestato implicitamente l’interesse di volerlo fare.

La giustificazione di Armando Incarnato sul disinteresse nei confronti di una corteggiatrice

Il cavaliere del trono over a questo punto si è giustificato nello stesso modo di sempre, affermando cioè che era la corteggiatrice a non essere interessata a lui. La ragazza in questione aveva chiesto di poterlo videochiamare, ma lui aveva rifiutato.

Armando ha ammesso di aver rifiutato la chiamata perché temeva che lei gli facesse uno screenshot. Maria De Filippi si è quindi scagliata contro Armando, accusandolo di sentirsi troppo personaggio “Ma tu sei l’unico che è a Uomini e Donne? Ti senti un personaggio?“, ha esclamato Maria. Lo scontro è stato abbastanza duro, e a quanto pare nella prossima registrazione scopriremo cosa è successo nel post puntata, se cioè Armando abbia chiarito con la De Filippi, e se questo rimprovero abbia segnato la fine della sua permanenza a Uomini e Donne.

Sappiamo che Armando è molto particolare e per questo è probabile che anche se non direttamente “cacciato” dalla conduttrice, abbia deciso di allontanarsi dal programma definitivamente.