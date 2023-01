L’Isola dei Famosi tornerà sugli schermi di Canale 5 il prossimo aprile. La conduzione del celebrity survivor sarà affidata nuovamente a Ilary Blasi, e la macchina organizzativa sta già pianificando le prossime mosse in vista della nuova edizione.

Tra i nomi in lizza per sostituire Alvin, c’è anche quello di Can Yaman. La conduttrice starebbe facendo di tutto per convincere l’attore turco a ricoprire il ruolo di inviato in Honduras.

Ilary Blasi vuole Can Yaman: il divo turco nuovo inviato in Honduras?

Il reality show andrà in onda a partire da aprile 2023, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ed è stato confermato il doppio appuntamento settimanale in prime time. In queste ore sono emersi alcuni retroscena sul nuovo cast di questa edizione, dove a spiccare è proprio Can Yaman. Infatti, stando a quanto rivelato dalla rivista NuovoTv, Ilary Blasi vorrebbe arruolare il divo turco, protagonista dell’autunno televisivo con la fiction Viola come il mare, per fargli ricoprire il ruolo di inviato in Honduras al posto di Alvin. Una trattativa che appare assai complicata, soprattutto in virtù degli impegni lavorativi già assunti da Can Yaman, il quale, una volta terminate le riprese di El Turco, circostanza che dovrebbe verificarsi tra circa due mesi, dovrebbe fare rientro in Italia per il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare.

L'Isola dei Famosi: i nomi in lizza per la nuova edizione

Nell’attesa di scoprire se Can si renderà disponibile o meno, spuntano anche alcuni retroscena su quelli che potrebbero essere i nuovi naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi. In lizza ci sono Alex Belli e Delia Duran, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma non solo. In queste ore i nomi caldi sono quelli di Dayane Mello, che già in passato ha partecipato al celebrity survivor di Canale 5, nonché al Gf Vip, di Marco Bellavia e di Pamela Prati, entrambi reduci dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, e di Alessia Macari, quest’ultima vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip quando alla conduzione c’era proprio Ilary Blasi.