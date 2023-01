Can Yaman potrebbe approdare nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi tornerà in onda su Canale 5 a partire dall’aprile 2023, dopo il gran finale del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto riportato da NuovoTv, la timoniera del celebrity survivor vorrebbe mettere a segno un vero e proprio colpaccio, portando nel suo team il divo turco, protagonista lo scorso autunno della fiction Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman ritorna sul set di El Turco

L’attore, dopo aver trascorso le vacanze natalizie tra Roma, Rimini e Riccione, è tornato in Ungheria, per riprendere il suo lavoro sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus nella quale veste i panni del condottiero dell'esercito ottomano, Balaban Agha. E’ stato lui stesso ad annunciarlo in un post su Instagram: “Ritorno al mood di Budapest dopo una pausa di Natale in Italia. Sarò impegnato per altri due mesi. Sono abbastanza sicuro che sarà un anno fantastico”, ha scritto Can, che svela che le riprese di El Turco termineranno tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Circostanza che di fatto lo renderebbe “arruolabile” da Ilary Blasi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sbarcherà in tv il prossimo aprile, una volta terminato il Grande Fratello Vip. Il celebrity survivor rappresenta uno degli appuntamenti di punta del palinsesto primaverile delle reti Mediaset, e il possibile arrivo di Can Yaman porterebbe in dote al Biscione un sicuro riscontro in termini di ascolti, specie se si considera che l’attore turco ha un enorme esercito di fan che seguono passo dopo passo la sua carriera.

Ilary Blasi vuole Can Yaman

Can Yaman potrebbe essere il nuovo inviato in Honduras al posto di Alvin, che ha ricoperto il ruolo nella passata edizione: “La conduttrice sogna in grande, e come nuovo inviato ha in mente un nome ben preciso: Can Yaman”, si legge sulle colonne del settimanale NuovoTv. Tuttavia, non sarà semplice assicurarsi le prestazioni del divo turco. Il motivo? I tanti impegni lavorati dell’attore, che poco prima della prossima estate, come già annunciato da Lux Vide, tornerà sul set per iniziare a girare la seconda stagione di Viola come il mare. Questa circostanza potrebbe rappresentare un grosso ostacolo, visto che L’Isola dei Famosi termina solitamente a fine giugno.

Nel caso in cui Ilary Blasi non riuscisse a mettere a segno il colpo Can Yaman, il nome più papabile per sostituirlo è quello di Paolo Ciavarro, ex concorrente del Grande Fratello Vip e attuale compagno di Clizia Incorvaia, conosciuta proprio durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.